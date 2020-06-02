Агранович поставит спектакль по пьесе Вырыпаева

Российский актёр Алексей Агранович займётся постановкой спектакля по произведению Ивана Вырыпаева «Сентенции Пантелея Карманова».
Представление будет состоять из записей в дневнике молодого человека, который делился своими размышлениями о жизни в течение 11 лет,
У меня есть надежда, что осенью мне удастся выпустить спектакль как раз по его тексту, — сказал артист.
«Сентенциям Пантелея Карманова» рассчитана на четырех актёров. В постановке, которую покажут в «Гоголь-центре», сыграют Филипп Авдеев, Андрей Поляков, Александр Горчилин и Екатерина Стеблина.
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Иван Вырыпаев займётся постановкой фильма-спектакля, созданного по его пьесе UFO. Одну из главных ролей исполнит Евгений Цыганов.
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