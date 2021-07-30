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Веснина и Кудерметова упустили четыре матчбола и проиграли бронзу Олимпиады

11:29, 31 июля 2021
Веснина и Кудерметова упустили четыре матчбола и проиграли бронзу Олимпиады Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) Вероника Кудерметова (слева) и Елена Веснина Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Российская теннисная пара Елена Веснина/Вероника Кудерметова проиграли бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани в матче за бронзовые олимпийские медали на Играх — 2020 в Токио.

Встреча продолжалась два часа 13 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 11:9 в пользу бразильянок. На решающем тай-брейке Веснина и Кудерметова вели со счётом 9:5 и имели четыре матчбола, но после этого проиграли шесть очков подряд. Таким образом, в женском парном разряде Россия осталась без медалей.

В воскресенье, 1 июля, Карен Хачанов поборется за золото в одиночном разряде, его соперник — Александр Зверев, представляющий Германию. В смешанном парном разряде в финале сыграют Аслан Карацев/Елена Веснина с Андреем Рублёвым/Анастасией Павлюченковой. Так что у России будет три медали и как минимум одна золотая.

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