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Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение от американки Мэдисон Киз в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США) со счётом 5:7, 6:7 (5:7).

Думаю, я должна была играть более агрессивно. Мэдисон отлично подавала, лучше, чем я. Тем не менее у меня были шансы. Иногда так происходит, — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA. Встреча...