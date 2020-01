В интервью спортсменка отметила, что несмотря на нехватку баллов, она уверена в получении wildcard. На сегодняшний день Шарапова занимает 147-е место в рейтинге WTA. В сетку чемпионата попадают только первые 99 спортсменов.

Maria Sharapova fairly confident that she won’t be playing qualifying at the Australian Open. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/b7xGbh2yuv