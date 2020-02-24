Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 25-е на 26-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), имея в активе 1775 очков.
Три первых строчки остались без изменения: первое место занимает австралийка Эшли Барти (8367), второе — румынка Симона Халеп (6076), третье — чешка Каролина Плишкова (5200).
На одно место поднялись россиянки Анастасия Павлюченкова (30-е место; 1540 очков) и Вероника Кудерметова (38; 1373), Светлана Кузнецова осталась на 46-м месте (1178). Анна Блинкова поднялась на 59-ю строчку (969). Дарья Касаткина опустилась на 73-ю (803), а Анастасия Потапова — на 97-ю (666). Мария Шарапова поднялась на четыре позиции и занимает 373-е место (122).
Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен