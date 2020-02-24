https://static.news.ru/photo/b974609a-56fd-11ea-b58f-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александрова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 25-е на 26-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), имея в активе 1775 очков.

Три первых строчки остались без изменения: первое место занимает австралийка Эшли Барти (8367), второе — румынка Симона Халеп (6076), третье — чешка Каролина Плишкова (5200).

На одно место поднялись россиянки Анастасия Павлюченкова (30-е место; 1540 очков) и Вероника Кудерметова (38; 1373), Светлана Кузнецова осталась на 46-м месте (1178). Анна Блинкова поднялась на 59-ю строчку (969). Дарья Касаткина опустилась на 73-ю (803), а Анастасия Потапова — на 97-ю (666). Мария Шарапова поднялась на четыре позиции и занимает 373-е место (122).

Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.