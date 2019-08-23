https://static.news.ru/photo/2d4551ac-c584-11e9-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Надаль Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что, если бы не большой теннис, испанец бы стал футболистом.

Знаю, что спорт — это моя страсть, и, если бы не теннис, наверняка я бы хотел стать футболистом, но этого никогда не узнаешь, — приводит слова Надаля ТАСС .

33-летний теннисист занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе 7945 очков. Он является двукратным победителем Уимблдона, 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции.

Российский теннисист Даниил Медведев в финале серии «Мастерс» в Цинциннати победил бельгийца Давида Гоффена и впервые с 2010 года вошёл в топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), писал News.ru.