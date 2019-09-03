https://static.news.ru/photo/29243cb0-ceb1-11e9-9003-fa163e074e61_660.jpg Российский теннисист Даниил Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата США уверенно обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четырёх сетах.

Матч, продолжавшийся 2 часа 33 минуты, завершился победой 5-й ракетки турнира над 23-й со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

В полуфинале USOpen Медведева почти наверняка ждёт встреча с ещё одним представителем Швейцарии — знаменитым Роджером Федерером, который в четвертьфинале не должен испытать проблем в поединке с болгарином Григором Димитровым.

Это будет мой первый полуфинал на турнире Большого шлема в карьере, но мне пока сложно осознать всю значимость этого достижения. Поединок с Вавринкой получился очень странным. В первом сете у меня стало болеть бедро. Во время медицинского тайм-аута я принял болеутоляющее средство, которое подействовало к концу первой партии. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра, — сказал Даниил Медведев в послематчевом интервью прямо на корте.

Медведев стал первым российским полуфиналистом турнира Большого шлема с 2010 года: тогда на USOpen до этой стадии турнира в мужском одиночном разряде добрался Михаил Южный.

Также стало известно, что Даниил Медведев, который со следующего понедельника станет четвёртой ракеткой мира, примет участие в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россияне не добивались подобного успеха на протяжении десяти лет, с 2009 года.

Итоговый турнир АТР пройдёт в Лондоне с 10 по 18 ноября, его призовой фонд составит $8,5 млн.

Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал USOpen , писал ранее News.ru.