https://static.news.ru/photo/c0977582-2ad0-11ea-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Даниил Медведев остался на пятой строчке в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В активе 23-летнего спортсмена 5705 очков.

Тройка лидеров не претерпела изменений. На первом месте закрепился испанец Рафаэль Надаль (9985). На второй строчке расположился представитель Сербии Новак Джокович с 9145 очками. Третьим остался швейцарец Роджер Федерер (6590).

Другой российский теннисист, Карен Хачанов, занимает 17-ю позицию. В его активе 1840 очков.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала 31-й в обновлённом списке Женской теннисной ассоциации (WTA) от 30 декабря, ранее писал NEWS.ru.