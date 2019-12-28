Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала 31-й в обновлённом списке Женской теннисной ассоциации (WTA) от 30 декабря.
В активе 28-летней спортсменки 1560 очков.
Тройка лидеров осталась без изменений, однако по количеству набранных очков опередить представительницу Австралии Эшли Барти будет непросто. В активе 23-летней теннисистки 7851 балл. На втором месте расположилась чешка Каролина Плишкова (5940). Третью строчку по-прежнему занимает японка Наоми Осака с 5496 очками в активе.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список из 10 лучших противостояний с января 2010-го по декабрь 2019 года, ранее писал NEWS.ru.
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