https://static.news.ru/photo/8f9b3ff0-288b-11ea-9e21-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список из десяти лучших противостояний с января 2010-го по декабрь 2019 года.

На первом месте рейтинга оказалось противостояние сестёр Уильямс, где Серена обыграла Винус пять раз против двух поражений. Второе место отдали соперничеству российской теннисистки Марии Шараповой с румынкой Симоной Халеп (7:2). На третью строчку разместили противостояние Каролины Плишковой и Анжелик Кербер (7:5).

Соперничество между Сереной Уильямс и Шараповой с единоличной победой американки со счётом 15:0 попало на четвёртое место рейтинга. Ещё одно противостояние Шараповой с китаянкой Ли На (5:4) поместили на восьмое место.

Ранее теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира серии «Челленджер» в Лиможе. В финале россиянка одолела спортсменку из Белоруссии Александру Саснович в двух сетах с результатом 6:1, 6:3. Встреча длилась 68 минут, писал NEWS.ru.