Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список из десяти лучших противостояний с января 2010-го по декабрь 2019 года.
На первом месте рейтинга оказалось противостояние сестёр Уильямс, где Серена обыграла Винус пять раз против двух поражений. Второе место отдали соперничеству российской теннисистки Марии Шараповой с румынкой Симоной Халеп (7:2). На третью строчку разместили противостояние Каролины Плишковой и Анжелик Кербер (7:5).
Соперничество между Сереной Уильямс и Шараповой с единоличной победой американки со счётом 15:0 попало на четвёртое место рейтинга. Ещё одно противостояние Шараповой с китаянкой Ли На (5:4) поместили на восьмое место.
Ранее теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира серии «Челленджер» в Лиможе. В финале россиянка одолела спортсменку из Белоруссии Александру Саснович в двух сетах с результатом 6:1, 6:3. Встреча длилась 68 минут, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен