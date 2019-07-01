Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал шансы на предстоящую встречу Марии Шараповой с Полин Пармантье в первом круге турнира «Уимблдон».
Честно говоря, даже не знаю, что вам сказать. Я не знаю, в каком она физическом состоянии, беспокоит ли её травма или нет, нужно быть на месте и спрашивать лично у неё. Но я уверен, что она будет прикладывать максимум усилий, чтобы добиться положительного результата, но будет он или нет, я затрудняюсь ответить. Будем надеяться, — сказал Кафельников корреспонденту News.ru.
Ранее News.ru узнал мнение о шансах российской спортсменки у бывшего теннистиста Андрея Ольховского.