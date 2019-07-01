После того как Мария Шарапова в мае отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции, многие поспешили поставить крест на её карьере. Хроническая травма плеча казалась непреодолимой преградой для 32-летней теннисистки. Но вот прошла жеребьёвка второго в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема», и мы видим Марию среди его участниц. News.ru оценивает, каковы шансы Шараповой если не повторить успех 2004 года, когда она завоевала на Уимблдоне титул, то хотя бы пройти несколько кругов по турнирной сетке.

Играть Марии на британской траве придётся в полном соответствии с поговоркой «с корабля на бал». Ведь попытки залечить травмированное плечо отобрали у теннисистки пять месяцев из шести в текущем году. Напомним, после матча на январском турнире St. Petersburg Ladies Trophy Шарапова пропустила весь грунтовый сезон вместе с венчавшим его турниром «Большого шлема» в Париже, а сейчас, накануне Уимблдона, успела сыграть лишь два поединка на травяных кортах. На турнире в испанской Мальорке россиянка в первом круге одолела словачку Викторию Кужмову (7:6, 6:0), но затем была разгромлена немкой Ангелик Кербер — 2:6, 3:6.

На старте Уимблдона жребий был более или менее благосклонен к Марии, определив ей в соперницы 33-летнюю француженку Полин Пармантье, имеющую 88-й номер в мировом рейтинге и никогда дальше второго круга на британских кортах не проходившую.

Мария получила игровую практику перед Уимблдоном, выйдя во второй круг турнира в Мальорке, но, к сожалению, не смогла пробиться дальше. Сейчас ей досталась неплохая, не самая сильная соперница для первого круга турнира «Большого шлема». Думаю, у Шараповой хорошие шансы обыграть француженку. Андрей Ольховский советский и российский теннисист, тренер

Честно говоря, не знаю, в каком физическом состоянии сейчас находится Шарапова, беспокоит её травма или нет. Нужно быть там, на месте, и лично задавать эти вопросы Марии. Но я уверен, что она будет прикладывать максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Придёт ли он — затрудняюсь ответить. Будем на это надеяться. Евгений Кафельников самый титулованный теннисист России, экс-первая ракетка мира

Даже если Шарапова обыграет Пармантье, чего мы Марии дружно желаем, далее её могут ждать встречи с куда более серьёзными соперницами. Во втором круге — с испанкой Карлой Суарес Наварро (30-я сеяная на турнире) либо опытнейшей австралийкой Самантой Стосур. Затем наиболее вероятен поединок с Ангелик Кербер, и далеко не факт, что россиянке удастся избежать повторения недавнего «разгрома на Канарах». Но даже если Мария пробьётся в четвёртый раунд Уимблдона, здесь ей придётся выдержать противостояние с одной из теннисисток топ-уровня во главе с американкой Сереной Уильямс (11-я ракетка турнира).

Другие возможные соперницы Шараповой на этой стадии турнира — немка Юлия Гёргес (11-я сеяная), чешка Кристина Плишкова или россиянка Варвара Флинк — если, конечно, 22-летней дебютантке турниров «Большого шлема» удастся пройти те же самые три раунда Уимблдона.

Если со здоровьем у Марии всё будет в порядке, то я верю, что она справится с Пармантье. У этой соперницы нет достаточного технического арсенала, чтобы обыграть Шарапову. Но единственная проблема Маши — это здоровье. Если травмированное плечо позволит выполнять подачу хотя бы на 75–80 процентов, то я уверен, что Шарапова пройдёт в следующий круг. Игорь Куницын бывший теннисист, победитель двух турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)

Следует напомнить, что Мария Шарапова, ныне располагающаяся на 80-й позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), помимо победы на Уимблдонском турнире в 2004 году, добиралась здесь до финала в 2011 году и три раза играла в полуфинале (2005, 2006, 2015).