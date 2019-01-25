Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger

https://news.ru/storage/news/99a38671bba5ce95d00cd2c33ec1e288/e17cb896-938d-47b2-a5cf-9b7823c8c354_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Facebook планирует объединить сервисы обмена сообщениями в Messenger, Instagram и WhatsApp. Они останутся отдельными приложениями, но их базовая инфраструктура будет унифицирована.

Пользователи, таким образом, смогут создавать чаты даже с теми юзерами, у которых отсутствует какое-либо из приложений. Автором инициативы выступил сам Марк Цукерберг. Он также отдал распоряжение, чтобы разработчики добавили сквозное шифрование, тем самым защитив сообщения от просмотра кем-либо, кроме участников беседы, сообщает The New York Times.

Глава Facebook намерен собрать воедино всю инфраструктуру приложений, чтобы повысить полезность социальной сети, поддерживая миллиарды пользователей в своей экосистеме. Кроме того, если юзеры будут чаще взаимодействовать с приложениями компании, она сможет развивать рекламный бизнес или добавлять новые сервисы, чтобы зарабатывать деньги.

При этом некоторые сотрудники Instagram и WhatsApp оказались обеспокоены планами Цукерберга. В частности, вопросами конфиденциальности данных. Сейчас WhatsApp требует от людей только номер телефона, в то время как Facebook и Facebook Messenger просят пользователей предоставить личные данные. По словам анонимных источников, из-за этого несколько сотрудников мессенджера даже покинули или собираются покинуть компанию.

Проект объединения чатов все ещё находится на ранней стадии. Facebook планирует завершить его к концу 2019 года или к началу 2020-го.

Ранее News.ru сообщил, что Роскомнадзор заинтересовался Facebook и Twitter. Ведомство обвинило мировые интернет-платформы в нарушении закона Российской Федерации о персональных данных. Представители соцсетей не смогли дать полный ответ на запрос, в результате чего сотрудники надзорного ведомства приняли решение о составлении протокола об административном нарушении, сообщил пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский.