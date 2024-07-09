Сим-карты «МегаФона» начнут продавать в крупнейшей сети гипермаркетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сим-карты «МегаФона» теперь можно будет приобрести в гипермаркетах «Лента». Соответствующая договоренность была достигнута между сотовым оператором и ретейлером. В будущем по итогам анализа продаж планируется распространить сотрудничество и на супермаркеты сети.

«Лента» владеет крупнейшей сетью гипермаркетов в стране. Так, в компанию входит 261 гипермаркет, 316 супермаркетов и 2380 магазинов у дома. Розничные точки сети расположены в 650 населенных пунктах в 60 субъектах России.

По словам директора по продажам «МегаФона» Давида Борзилова, благодаря столь масштабному присутствию «Ленты» в регионах контракт на поставку сим-карт существенно расширяет присутствие оператора в российской сетевой рознице.

Мы продолжаем работу по взаимодействию со всем спектром розничного рынка для увеличения доступности наших продуктов, — подчеркнул он.

Потраченная абонентом на приобретение сим-карты сумма автоматически поступит на счет после ее активации. В гипермаркетах «Лента» также можно будет приобрести сим-карты Yota.

Два ведущих рейтинговых агентства России ранее подтвердили кредитный рейтинг «МегаФона» со стабильным прогнозом. Правильность выбранной стратегии развития компании и ее операционную эффективность в 2024 году признали аналитики «Эксперт РА» и АКРА.