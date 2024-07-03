Высокий рейтинг кредитоспособности «МегаФона» подтвердили дважды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два ведущих рейтинговых агентства России подтвердили кредитный рейтинг «МегаФона» со стабильным прогнозом. Правильность выбранной стратегии развития компании и ее операционную эффективность в 2024 году признали аналитики «Эксперт РА» и АКРА.

Аналитики «Эксперт РА» подтвердили кредитный рейтинг компании на уровне ruAАА, который обусловлен сильной рыночной и конкурентной позициями, высокими показателями маржинальности, низкой долговой нагрузкой, а также сильной ликвидной позицией. Кроме того, МегаФон наращивает число абонентов благодаря росту качества связи. Эксперты также отметили «достаточную обеспеченность» в телеком-оборудовании для модернизации и развития сети в среднесрочной перспективе.

Аналогичное решение приняли аналитики АКРА, подтвердив рейтинг компании на уровне AAA(RU).

Подтверждение кредитного рейтинга ПАО «МегаФон» обусловлено сохранением очень высокой рентабельности, среднего размера долга и среднего уровня его покрытия, а также сильного уровня ликвидности. Агентство отмечает, что «выплачиваемые компанией дивиденды оказывают определенное давление на показатели денежного потока.

Операционный риск-профиль характеризуется сильной рыночной позицией, очень сильными бизнес-профилем и географической диверсификацией, а также высоким уровнем корпоративного управления, — говорится в заключения АКРА.

Первый раз оценку деятельности «МегаФона» «Эксперт РА» проводил год назад. АКРА впервые опубликовала кредитный рейтинг оператора почти семь лет назад — в сентябре 2017 г. По данным Центрального банка России, совокупно почти 90% всех рейтингуемых лиц приходится на долю «Эксперт РА» и АКРА.

Лаборатория «МегаФона» ранее провела тестирование российского смартфона «Р-ФОН». Аппарат прошел весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи.