Назван самый простой способ защитить Telegram-аккаунт от взлома IT-эксперт Муртазин: Telegram не взломают, если пользоваться обычным интернетом

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Лучшим способом защитить свой Telegram-аккаунт от взлома является использование мобильного интернета, сообщил NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group, IT-эксперт Эльдар Муртазин. По его словам, мошенники пользуются Wi-Fi-сетями для рассылки одноразовых кодов, с помощью которых осуществляется кража профилей.

Все очень просто. Когда вам присылают какой-то код на телефон, и если вы не уверены, насколько эта Wi-Fi-сеть публична, реальна и безопасна, ничего не вводите. Пользуйтесь мобильным интернетом, он недорогой, доступен везде, работает отлично, — сказал он.

Муртазин объяснил, что мобильный интернет зачастую работает быстрее, чем Wi-Fi. Но, по его словам, юзеры часто используют бесплатную сеть, чтобы загрузить фильм или другие файлы.

Нужно смотреть на качество соединения и тип точки. Если это точка-точка, то это явно мошенники, — добавил он.

В группе компаний «Солар» ранее сообщили ТАСС, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов Telegram. В аэропортах Москвы начали появляться бесплатные Wi-Fi-сети с названием SVO_Free, после подключения к которым жертвам приходил одноразовый код якобы для авторизации в сети. После ввода кода аккаунт навсегда переходит злоумышленникам.

До этого специалисты «Сбера» сообщили, что мошенники улучшили схему обмана граждан через портал «Госуслуги» с помощью видеозвонков и предоставления фальшивых документов. Отмечалось, что зачастую злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, а в качестве основного инструмента манипуляции используется запугивание.