https://static.news.ru/photo/b3200086-bc30-11e9-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/DanilBaibak

Команда южнокорейских исследователей из компании видеоигр NCSoft изобрела нейросеть, способную превращать фотографии людей в рисованные изображения аниме-персонажей. Технология пока находится в статусе разработки и широко не применяется.

Как сообщает Futurism, нейросеть использует технологию U-GAT-IT. Она способна детально распознавать черты лица человека, чтобы создавать изображение с максимально похожим на пользователя аниме-персонажем. Новая технология умеет также менять некоторые черты лица, цвет кожи, глаз и волос.

Как писал News.ru, новый сервис AI Portraits Ars завоёвывает популярность в Сети. За несколько секунд он превращает загруженную фотографию в живописный портрет. Разработка использует сразу две нейройсети. Первая обучена на 45 тысячах картин и может распознавать портреты людей, а вторая генерирует новые. AI Portraits Ars самостоятельно решает, какой стиль использовать для будущего изображения. Она также не просто изменяет оригинал, но и добавляет для соответствия новые формы.