Команда южнокорейских исследователей из компании видеоигр NCSoft изобрела нейросеть, способную превращать фотографии людей в рисованные изображения аниме-персонажей. Технология пока находится в статусе разработки и широко не применяется.
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Как писал News.ru, новый сервис AI Portraits Ars завоёвывает популярность в Сети. За несколько секунд он превращает загруженную фотографию в живописный портрет. Разработка использует сразу две нейройсети. Первая обучена на 45 тысячах картин и может распознавать портреты людей, а вторая генерирует новые. AI Portraits Ars самостоятельно решает, какой стиль использовать для будущего изображения. Она также не просто изменяет оригинал, но и добавляет для соответствия новые формы.