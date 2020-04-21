WhatsApp хочет увеличить число участников видеозвонков

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Команда WhatsApp планирует увеличить число участников групповых аудио- и видеозвонков. Разработчики изменят лимит с четырёх до восьми человек.

Изменения обнаружил портал WABetaInfo в последней бета-версии приложения для Android. Для добавления более четырёх участников пользователь должен перейти на вкладку «Вызов» и затем нажать на опцию «Новый групповой вызов», где он сможет выбрать до 7 человек.

Нововведение доступно на устройствах с установленными бетами 2.20.50.25 (iOS через TestFlight) и 2.20.133 (Android через Google Play).

Ранее NEWS.ru рассказал, что WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19. Разработчики ограничили пересылку сообщения, если его отправляли пяти пользователям и более.