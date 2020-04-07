WhatsApp вводит новые ограничения для пересылки сообщений

https://static.news.ru/photo/2e1253d4-78ab-11ea-9da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19. Разработчики ограничили пересылку сообщения, если его отправляли пяти пользователям и более.

Мы наблюдали значительное увеличение объёма пересылки, которое, по словам пользователей, может быть подавляющим и может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что важно замедлить распространение этих сообщений, чтобы WhatsApp был местом для личной беседы, — считают авторы мессенджера.

Сообщения, отправленные через цепочку из пяти или более человек, будут определены WhatsApp как «часто пересылаемые» и в дальнейшем смогут перенаправляться только одному человеку.

В конце марта NEWS.ru рассказал, что популярность WhatsApp возросла из-за пандемии коронавируса COVID-19. Использование мессенджера в целом увеличилось на 40%.