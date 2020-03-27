В Минобрнауки обсуждают возможность оборудования российских вузов системой распознавания лиц к предстоящей летней сессии. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Он пояснил, что в настоящее время контроль за тем, как студенты проходят промежуточную аттестацию, является одним из слабых мест в вузах. В связи с этим министерство прорабатывает с одним из федеральных операторов вопрос об использовании системы распознавания лиц в как можно большем количестве высших учебных заведений.
Фальков добавил, что несколько образовательных учреждений уже имеют такой опыт. На основе его анализа ведомство сделает вывод о возможности использования данного инструмента во всех вузах страны,
Ранее NEWS.ru писал, что сдача госэкзаменов в вузах в 2020 году может быть частично переведена в онлайн-формат из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, в Минобрнауки не исключили переноса сроков итоговой аттестации.
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