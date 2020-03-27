https://static.news.ru/photo/f62f2682-7016-11ea-9d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov /Global Look Press

В Минобрнауки обсуждают возможность оборудования российских вузов системой распознавания лиц к предстоящей летней сессии. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Он пояснил, что в настоящее время контроль за тем, как студенты проходят промежуточную аттестацию, является одним из слабых мест в вузах. В связи с этим министерство прорабатывает с одним из федеральных операторов вопрос об использовании системы распознавания лиц в как можно большем количестве высших учебных заведений.

Фальков добавил, что несколько образовательных учреждений уже имеют такой опыт. На основе его анализа ведомство сделает вывод о возможности использования данного инструмента во всех вузах страны, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сдача госэкзаменов в вузах в 2020 году может быть частично переведена в онлайн-формат из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, в Минобрнауки не исключили переноса сроков итоговой аттестации.