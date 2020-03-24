https://static.news.ru/photo/bc2d062a-6e72-11ea-a762-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фальков Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сдача государственных экзаменов в вузах в 2020 году может быть частично переведена в дистанционный формат из-за коронавируса. Такую возможность прорабатывают в Минобрнауки.

Мы сейчас смотрим, в каких ситуациях мы сможем перейти на дистанционный формат, а в каких ситуациях всё-таки с соблюдением мер предосторожности, может быть, будут организованы в смешанном формате такого рода аттестации, — цитирует ТАСС главу ведомства Валерия Фалькова.

По словам министра, некоторые вузы отложили проведение промежуточных экзаменов на более поздний срок. Что касается переноса итоговой аттестации, этот вопрос будет рассматриваться через полтора-два месяца. При этом прорабатываются все возможные варианты.

Ранее NEWS.ru писал, что Фальков запретил ректорам вузов закрывать общежития на карантин по коронавирусу без согласования с проживающими там студентами. Он также напомнил о недопустимости выселения обучающихся иностранцев.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлению 22 человека. В мире инфекцией заразились более 422 тысяч человек. При этом умерли 18,9 тысячи и выздоровели свыше 108 тысяч человек.