«ВКонтакте» представила видеовитрину с интеллектуальными рекомендациями

Социальная сеть «ВКонтакте» представила видеовитрину с широким объёмом контента, а также интеллектуальными технологиями поиска и рекомендаций. В их основе лежит система машинного обучения, сообщила пресс-служба социальной сети. Это позволило увеличить вовлечённость зрителя, подбирая самый релевантный контент и сокращая путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Видео — это один из самых вовлекающих и быстрорастущих контентных форматов. «VK Видео» ежедневно привлекает в России 40 млн уникальных зрителей. В социальной сети «ВКонтакте» мы запустили новую видеовитрину «VK Видео» с широкой линейкой контента. Здесь мы будем анонсировать все видеоновинки, включая контент собственного производства. В наших планах продолжить развитие интеллектуальных технологий в рекомендациях и поиске — это позволит нашим зрителям открывать для себя больше новых и интересных видео, — рассказала СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Она добавила, что в дальнейшем будут представлены новые возможности, а видеовитрина «VK Видео» появится и в других видеосервисах экосистемы VK.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» провела финал IT-марафона «Вездекод», победители которого выиграли 500 тысяч рублей. Серебряные призёры получили 300 тысяч, а бронзовые — 200 тысяч рублей. Всего финалистами стали 34 команды.