https://static.news.ru/photo/82bb71e8-e9c4-11e9-87fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Команда «ВКонтакте» объявила об открытии творческой мастерской. Её участниками станут студенты факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Цифровые медиа — это не просто переупакованные традиционные СМИ. Они появляются, строятся и живут по другим правилам. Мы хотим, чтобы студенты ещё в университете научились работать в цифровой среде: знали ключевые площадки, жанры и инструменты дистрибуции и продвижения. На наших занятиях в МГУ мы не только поделимся собственным опытом, но и соберём практиков из самых разных медиа — от пабликов до серьёзных аналитических изданий, — рассказала руководитель образовательных проектов «ВКонтакте» Алсу Гарифуллина.

Заявки подали почти 250 студентов. Работа в мастерской будет посвящена работе с цифровыми медиа: участники узнают, как создавать и продвигать онлайн-контент, отрабатывать инфоповоды, анализировать результаты и управлять редакцией. Слушатели будут разделены на команды по 3–5 человек, каждая из которых будет вестись под руководством куратора из VK и представителей СМИ.

Студентам предстоит создать прототип цифрового медиа, авторы самых перспективных проектов получат гранты на продвижение во «ВКонтакте» для дальнейшего развития идеи.

В середине сентября «ВКонтакте» объявила об открытии научной лаборатории в МФТИ. В ней студенты и сотрудники займутся изучением и развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, писал News.ru.