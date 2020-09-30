В Telegram заработала новая функция для каналов

https://static.news.ru/photo/a2f46464-034b-11eb-bf67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теперь в пабликах мессенджера Telegram можно оставлять комментарии. Об этом сообщил основатель проекта Павел Дуров в своём Telegram-канале.

Мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом, — рассказал Дуров.

Он рассказал, что комментарии будут представлены в форме группового чата, то есть все комментарии будут прикреплены к определённому каналу.

Кроме того, желающие что-то обсудить в канале смогут оставлять не только голосовые сообщения, но и GIF-изображения, а администраторы будут иметь возможность вводить соответствующие ограничения.

Проект Telegram появился в 2013 году. Мессенджер создал Павел Дуров, который до этого основал социальную сеть «ВКонтакте». С помощью мессенджера можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, осуществлять звонки и обмениваться файлами разных форматов.

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