В Telegram заработала новая функция для каналов

Теперь в пабликах мессенджера Telegram можно оставлять комментарии. Об этом сообщил основатель проекта Павел Дуров в своём Telegram-канале.
Мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом, — рассказал Дуров.
Он рассказал, что комментарии будут представлены в форме группового чата, то есть все комментарии будут прикреплены к определённому каналу.
Кроме того, желающие что-то обсудить в канале смогут оставлять не только голосовые сообщения, но и GIF-изображения, а администраторы будут иметь возможность вводить соответствующие ограничения.
Проект Telegram появился в 2013 году. Мессенджер создал Павел Дуров, который до этого основал социальную сеть «ВКонтакте». С помощью мессенджера можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, осуществлять звонки и обмениваться файлами разных форматов.
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