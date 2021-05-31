В России запустят производство смартфонов с отечественной ОС

https://static.news.ru/photo/635ef71c-c20c-11eb-bf7b-96000091f725_660.jpg Фото: marvel.ru

Компания «Марвел-Дистрибуция» запустит в России производство смартфонов собственной разработки. Об этом РИА Новости сообщили в самой фирме.

Одной из особенностей устройств станет то, что по желанию заказчика на них будет устанавливаться российская операционная система «Аврора», смартфоны с ней уже проходят испытания. Альтернативой будет Android от Google.

Компания организует выпуск семейства F+, в которое войдут два смартфона. Оба получат процессоры от тайваньского производителя МТК. Ожидается, что гаджеты оснастят камерами из нескольких сенсоров и мощными аккумуляторами. Смартфоны будут работать в сетях 4G и NFC.

Уже летом заказчики получат F+pro на Android, устройства с «Авророй» отгрузят осенью. Первыми ознакомиться с новинкой смогут клиенты из корпоративного и государственного секторов.

26 мая разрабатываемая Google с 2016 года ОС Fuchsia (потенциальный конкурент Android) впервые получила поддержку реального устройства — умного дисплея Nest Hub первого поколения.