В приложении Tinder стала доступна функция видеозвонков

https://static.news.ru/photo/20d4e76e-1864-11eb-b561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В приложении для знакомств Tinder появилась новая функция — теперь пользователи могут связаться друг с другом с помощью видеозвонка. Опция, получившая название Face to Face, в настоящее время тестируется на территории США, Бразилии, Австралии, Испании, Италии, Франции, Вьетнама, Индонезии, Южной Кореи, Таиланда, Перу и Тайваня. И даже там функция пока доступна только для ограниченного числа пользователей.

Разработчики приложения, прежде чем открыть доступ к видеозвонкам для всех, проверят техническую часть работы новой опции и нагрузку на серверы.

В Tinder функция Face to Face будет работать не совсем так, как, например, в Skype или WhatsApp. Для создания видеочата необходимо, чтобы на это дали своё согласие оба пользователя. Кроме того, изображение не должно показывать контент интимного характера. Беседующие по видеосвязи люди обязаны отказаться от ненавистнических высказываний, насилия и прочих незаконных действий.

Сам чат представляет собой экран, разделённый надвое по горизонтали — так участник видит и себя, и собеседника. Сделано это для того, чтобы пользователи могли убедиться, что они хорошо выглядят и при этом не демонстрируют на заднем плане ничего, чего бы они не хотели показывать посторонним, сообщает The Verge.

Как ранее передавал NEWS.ru, новинка от Apple обладает новой возможностью, которая работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью. iPhone 12 умеет измерять рост человека. Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть приложение «Рулетка» и навести камеру смартфона на человека.