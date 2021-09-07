В Китае создали робота-лошадь

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Компания Xpeng Motors представила первую роботизированную лошадь. По технологическому оснащению изобретение можно сравнить с автомобилем, оборудованным автопилотом. Об этом сообщает издание ITHome.

Робот-лошадь имеет четыре ноги, встроенный аккумулятор, вытянутую шею и морду, в которую встроены камеры.

Устройство считается детской игрушкой. Робот может перевозить человека верхом, реагировать на прикосновения и даже общаться с владельцем. Стоимость нового девайса пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что инженеры американской компании Boston Dynamics создали площадку, где роботы Atlas могут заниматься паркуром — показывать различные трюки и адаптироваться под ситуацию. Инженерам теперь не нужно заниматься программированием прыжков для различных платформ.