Индонезийская компания Mycotech разработала первые в мире часы, ремешок и корпус которых изготовлены из природного и экологически чистого сырья.
Все использованные в производстве материалы, кроме часового механизма, легко разлагаются в природе, передаёт газета
По его словам, ремешок часов выполнен из отходов сельского хозяйства, мицелия и корней грибов. В процессе роста гриб надёжно склеивает измельчённые в стружку компоненты, а конечный продукт выглядит как натуральная кожа. Преимущества технологии — в безопасности для человека и окружающей среды, а также в высокой скорости получения материала.
Представитель Mycotech добавил, что похожим методом можно производить строительные блоки, доски и композитные материалы для мебельной промышленности.
Ранее News.ru писал, что учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали уникальный способ переработки старых железных шпал. Технология позволяет извлекать из материала ядовитые антисептики. Речь идёт о креозоте, который получают на основе древесного и угольного дёгтя. Вещество легко воспламеняется, а также влияет на нервную систему человека, вызывая ожоги, слезотечение и онкологические заболевания.