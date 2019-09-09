https://static.news.ru/photo/f1306ca2-d31a-11e9-b681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mycotech/facebook.com

Индонезийская компания Mycotech разработала первые в мире часы, ремешок и корпус которых изготовлены из природного и экологически чистого сырья.

Все использованные в производстве материалы, кроме часового механизма, легко разлагаются в природе, передаёт газета The Jakarta Post со ссылкой на представителя компании.

По его словам, ремешок часов выполнен из отходов сельского хозяйства, мицелия и корней грибов. В процессе роста гриб надёжно склеивает измельчённые в стружку компоненты, а конечный продукт выглядит как натуральная кожа. Преимущества технологии — в безопасности для человека и окружающей среды, а также в высокой скорости получения материала.

Представитель Mycotech добавил, что похожим методом можно производить строительные блоки, доски и композитные материалы для мебельной промышленности.

Ранее News.ru писал, что учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали уникальный способ переработки старых железных шпал. Технология позволяет извлекать из материала ядовитые антисептики. Речь идёт о креозоте, который получают на основе древесного и угольного дёгтя. Вещество легко воспламеняется, а также влияет на нервную систему человека, вызывая ожоги, слезотечение и онкологические заболевания.