12 мая основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON (Telegram Open Network). В печальном исходе миллиардер обвинил американский суд, который решил судьбу разработки не только в одной взятой стране, но и во всём мире.

При этом Дуров признал, что сегодня мир зависит от США. Когда речь идёт о финансах и технологиях, они могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире, отметил основатель Telegram.

К сожалению, мы — 96% населения мира, живущего в других странах — зависим от лиц, принимающих решения, которые избираются всего 4% жителей США, — считает Дуров.

И хотя активное участие разработчиков Telegram в проекте TON завершено, в будущем сети, основанные на этой технологии, будут появляться. NEWS.ru, в свою очередь, решил рассказать, что из себя представлял блокчен-проект Дурова и его команды.

Грандиозные планы

Telegram объявил о планах запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram в 2018 году. В ходе двух раундов первичного размещения токенов владельцы мессенджера привлекли $1,7 млрд (по $850 млн на раунд). В числе инвесторов оказались основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили и, по некоторым данным, Роман Абрамович. Чем же так заинтересовала миллиардеров задумка Дурова?

ton_official/vk.com

Компания планировала разработать строительные блоки для децентрализованного Интернета, которые в конечном итоге могли бы использовать децентрализованные приложения (известные как DApps), смарт-контракты, защищённые от цензуры веб-сайты и многое другое.

TON, как описывал его в «белой книге» (white paper) Николай Дуров, брат Павла, — быстрый, безопасный и масштабируемый блокчейн и сетевой проект, способный при необходимости обрабатывать миллионы транзакций в секунду, который был бы удобным как для пользователей, так и для поставщиков услуг. Платформа защищена встроенным прокси и построена на принципе оверлейной P2P-сети.

Ключевой компонент TON — система TON Blockchain, набор блокчейнов из блокчейнов. Его наиболее заметным аспектом стало наличие так называемой парадигмы бесконечного шардирования (Infinite Sharding Paradigm). Благодаря ей блокчейны TON смогут автоматически разделяться и объединяться в зависимости от изменений нагрузки: новые блоки генерируются быстро, а отсутствие длинных очередей помогает поддерживать низкие транзакционные издержки.

Идентификация пользователей осуществляется через виртуальный паспорт TON External Secure ID (Telegram Passport). В качестве персональных данных пользователю требуется предоставить фотографию, сканы паспорта или водительских прав, коммунальные счета и данные о банковских картах. Все документы, удостоверяющие личность, хранятся в облаке Telegram и защищены сквозным шифрованием (end-to-end).

Сеть TON P2P Network, другой компонент TON, используется для доступа к блокчейну TON, отправки заявок транзакций и получения обновлений только о тех частях блокчейна, в которых заинтересован клиент (например, учётные записи и смарт-контракты). Она также может поддерживать произвольные распределённые сервисы, в том числе не связанные с блокчейном.

Анонимность участников сети достигается посредством TON Proxy, скрывающим идентификационные данные и реальные IP-адреса. Избежать блокировок платформы позволяет отсутствие централизованного сервера, а схожесть архитектуры с I2P (Invisible Internet Project или проект «Невидимый Интернет») выражается в отправке пакетов через туннели-посредники с дополнительным шифрованием. Среди других компонентов TON:

TON Storage (распределённое «торрент-подобное» хранилище для файлов и сервисов, где хранением и раздачей файлов занимаются клиентские устройства);

TON Services (платформа для создания вышеупомянутых децентрализованных приложений, разработчики которых могут получать в качестве платы криптовалюту Gram);

TON Payments (платформа для микроплатежей, которая может применяться для быстрой передачи средств и оплаты за сервисы TON Services).

Сколько вешать в Gram?

ton_official/vk.com

Основной валютой TON должен быть стать Gram, который, по задумке Telegram, не столкнулся бы с проблемами криптовалют первых поколений, в частности, с низкой скоростью осуществления транзакций. Telegram намеревался создать криптоальтернативу Visa и MasterCard, которые в среднем обрабатывают около семи тысяч транзакций в секунду только в США. Дуров же обещал миллионы транзакций за аналогичное время.

Команда также решила отказаться от традиционного майнинга. Для ускорения перевода валюты от одного пользователя другому TON должен был обращаться к валидаторам, которые предоставляли бы для этого свои высокопроизводительные сервера. За свою работу они получали бы комиссию из специального фонда вознаграждения операторов.

Популяризации Gram должна была способствовать простота переводов в самом мессенджере, чья аудитория в апреле 2020 года достигла 400 млн пользователей. С этой целью для внедрения в Telegram готовился цифровой кошелёк Grams Wallet. Он бы позволил продукту Дурова получить преимущество над такими конкурентами, как WhatsApp, Facebook Messenger и Viber, у которых сейчас отсутствует возможность проведения платежей.

К большому сожалению Telegram, планам разработчиков так и не суждено было сбыться. Однако у TON уже начинают появляться «наследники». В начале мая 2020 года сообщество Free TON Community запустило блокчейн-платформу Free TON. По словам авторов, их проект сохранит все преимущества TON. При этом Дуров и команда не участвовали в запуске новинки, хотя в техническом плане она ничем не отличается от оригинала. Партнёрам платформы стали криптовалютные биржи Kuna и CEX.IO и инвестиционные компании Dokia Capital и Bitscale Capital.

Сообщество намеренно выпустить и бесплатно раздать 5 млрд токенов TON: 85% токенов раздадут за привлечение новых пользователей, 10% уйдут разработчикам, а оставшиеся 5% — валидаторам, которые будут заниматься подтверждением транзакций. Будет ли Free TON каким-то образом интегрирован в Telegram, пока остаётся неизвестным.