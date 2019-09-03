https://static.news.ru/photo/bece5c8c-ceed-11e9-812e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER/Global Look Press

Некоторые владельцы электромобилей Tesla в США не могли открыть свои машины. Проблемы с доступом вызвал сбой приложения, заменяющего ключ.

@Tesla your server is down for maintenance and we’re locked out of the car. What’s your ETA? — Melissa Chan (@melissachanhk) 2 сентября 2019 г.

Водители, у которых не оказалось с собой ни специальной карты, ни брелка для открытия двери транспортного средства, оказались в самом трудном положении, поскольку им не могла помочь даже служба поддержки.

Представитель компании подтвердил проблемы в приложении, сообщив, что его функциональность была полностью восстановлена. Сбой продлился около трёх часов.

Ранее News.ru писал, что отправленный в открытый космос автомобиль Tesla Roadster компании SpaceX с манекеном Starman, одетым в скафандр, за рулём совершил первый оборот вокруг Солнца.