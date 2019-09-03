Водители, у которых не оказалось с собой ни специальной карты, ни брелка для открытия двери транспортного средства, оказались в самом трудном положении, поскольку им не могла помочь даже служба поддержки.
Представитель компании подтвердил проблемы в приложении, сообщив, что его функциональность была полностью восстановлена. Сбой продлился около трёх часов.
Ранее News.ru писал, что отправленный в открытый космос автомобиль Tesla Roadster компании SpaceX с манекеном Starman, одетым в скафандр, за рулём совершил первый оборот вокруг Солнца.