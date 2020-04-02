Сбой произошёл в работе соцсетей и мессенджеров

Пользователи сталкиваются с трудностями при попытках воспользоваться Facebook, Instagram и WhatsApp.
В частности, две трети пользователей не видят изображения в ленте Facebook, также замечены проблемы с отображением самой новостной ленты и авторизацией в аккаунте. На невозможность посмотреть фотографии, истории и публиковать посты самим пожаловались 55%, 37% и 6% пользователей Instagram соответственно,
В WhatsApp 67% пользователей не могут отправить или получить сообщения. Большинство жалоб поступает из США, Мексики, Бразилии, Колумбии и ряда европейских стран. В России на сбои в работе соцсетей и мессенджеров обратили внимание жители двух столиц.
Как писал NEWS.ru ранее, «ВКонтакте» представила новую ленту #лучшедома для пользователей, уставших от новостей о коронавирусе. Как отметили разработчики, она включает в себя только бесконечный познавательный и развлекательный контент.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен