https://static.news.ru/photo/7c6a6a08-42be-11ea-b8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/H. Richter/Global Look Press

Российские учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва создали алмазные оптические элементы, фокусирующие излучение технологических СО2-лазеров, используемых в промышленности.

Исследование проходило на протяжении 20 лет. В нём участвовали не только сотрудники Самарского университета, но и специалисты Института систем обработки изображений РАН — филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН», а также Института общей физики РАН города Москвы.

Самарские специалисты проводили разработку численных методов программного обеспечения, которые использовались при моделировании дифракционных оптических элементов. В Институте общей физики велись работы по синтезу искусственных полукристаллических алмазных плёнок и технологии их микроструктурирования.

Разработанная недавно в Институте общей физики РАН новая технология формирования на алмазной поверхности микрорельефа с практически непрерывным профилем позволила создать образцы алмазных элементов с эффективностью, близкой к 100%, — заявил заведующий кафедрой наноинженерии Самарского университета Владимир Павельев журналистам РИА Новости.

Благодаря новому подходу стало возможно создавать элементы, фокусирующие излучения лазеров в заданные области с высокой эффективностью. Павельев подчеркнул, что работа учёных имеет высокий коммерческий потенциал.

Ранее изобретатели из Калифорнийского технологического института разработали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов. Она способна делать около 10 триллионов операций в секунду.

NEWS.ru писал о разработке российских учёных, создавших сверхточную установку по поиску радионуклеидов.