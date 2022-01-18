Роботы-курьеры возобновили бесплатную доставку еды в Ленинградской области

Роботы-курьеры снова начали бесплатно доставлять еду в городе Мурино Ленинградской области с 18 января, сообщают «Невские Новости». «Яндекс» запустил такую услугу летом, а теперь, после паузы, взятой для подготовки оборудования к погодным условиям зимы, возобновил её. Теперь робот с шестью колесами имеет повышенную проходимость.

Что касается безопасности, то робот и заказ, который он переносит, надёжно защищены от краж и действий вандалов. Масса устройства составляет несколько десятков килограммов, поэтому утащить его будет не так просто. Кроме того, ровер имеет прочный корпус, а открыть крышку сможет только пользователь, который сделал заказ, — заверили в пиар-отделе компании.

Количество роверов — роботов на шести колёсах — в городе будет зависеть от спроса, добавили в «Яндексе». За движением роботов наблюдает оператор в режиме реального времени, и в случае поломки заказ доставит курьер. Будет ли расширяться сервис в Петербурге и Ленинградской области, в компании не сообщили.

Ранее Роспотребнадзор представил правила доставки еды в пандемию. В них сказано, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены, надевать медицинскую маску, перчатки, обрабатывать руки и доставлять клиенту заказ в чистой форме и продезинфицированных ёмкостях. Также у курьера в наличии должна иметься медкнижка.