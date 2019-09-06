Антропоморфный робот «Фёдор», приземлившийся на космическом корабле «Союз МС-14» в казахстанской степи, пошутил, что хочет такую же шапку, как у главы Роскосмоса. Так он прокомментировал фото Дмитрия Рогозина в папахе, которую тот надел в поддержку бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна. Спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв на «Энергию» во вторник (10 сентября. — News.ru). Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полёту, — написал робот в своём Twitter.
На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14С. Такая шапка мне тоже нужна. Спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв на "Энергию" во вторник. Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полёту. https://t.co/o3wNJAzZyq
«Фёдор» был единственным членом экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-14», запущенного 22 августа на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Он в полном объёме выполнил программу лётных испытаний, в частности поработал на борту МКС дрелью.
Как писал News.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. Папаха — неотъемлемый атрибут выступлений дагестанского бойца, которая не пропустила ни один поединок.