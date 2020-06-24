При запросе в Google обнаружился забавный эффект

https://static.news.ru/photo/85a14f30-b64d-11ea-8aa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Пользователи поисковика заметили, что Google выдаёт смешные подсказки, если набрать бессмысленную комбинацию из букв.

Как заметили юзеры, первым ответом на набор букв, с высокой долей вероятности станет подсказка «гамнастай» и клип Psy на композицию «Gangnam Style», который произвёл фурор в 2014 году.

Google постоянно совершенствует свою поисковую систему и собирается запустить дополнительную функцию в разделе «Картинки». Благодаря новой функции «Проверка фактов» пользователи смогут проверить подлинность, контекст и источник изображения.

В компании пояснили, что функция проверки изображений будет доступна пользователям во время поиска изображения. Когда пользователь будет открывать изображение, чтобы посмотреть его в большом размере, он сможет получить информацию, нажав соответствующий значок на изображении.

Как писал NEWS.ru, американская компания Google намерена вложить около $2 млрд в реализацию проекта по созданию облачного региона в Польше.