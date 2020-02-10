Мобильные операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации «закона об изоляции Рунета» во второй половине ноября на Урале. Представители компаний сообщили, что в рамках учений не удалось заблокировать мессенджер Telegram из-за используемых прокси-серверов с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.
Об этом в своём письме сообщил директор по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилл Пищальников,
Среди других проблем представители МТС, «ВымпелКома», и ТТК назвали снижение скорости Интернета, падение уровня сигнала и прерывание связи. При этом в «МегаФоне», «Т2 РТК Холдинге» и компании «Екатеринбург-2000» не зафиксировали проблем при тестировании системы.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Совет Федерации отказался вносить поправки в закон о «суверенном Рунете», направленные на защиту данных от утечки и несанкционированного использования.
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