https://static.news.ru/photo/df5edb38-4c07-11ea-b2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильные операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации «закона об изоляции Рунета» во второй половине ноября на Урале. Представители компаний сообщили, что в рамках учений не удалось заблокировать мессенджер Telegram из-за используемых прокси-серверов с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.

Об этом в своём письме сообщил директор по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилл Пищальников, передаёт РБК со ссылкой на источники. Он же рассказал о проблемах с передачей трафика в Тюмени и недостаточном качестве связи в Челябинске.

Среди других проблем представители МТС, «ВымпелКома», и ТТК назвали снижение скорости Интернета, падение уровня сигнала и прерывание связи. При этом в «МегаФоне», «Т2 РТК Холдинге» и компании «Екатеринбург-2000» не зафиксировали проблем при тестировании системы.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Совет Федерации отказался вносить поправки в закон о «суверенном Рунете», направленные на защиту данных от утечки и несанкционированного использования.