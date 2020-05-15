Председатель совета директоров Twitter оставил свой пост

Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани ушёл со своего поста, но остался в совете. Его заменит бывший финансовый директор Twitter Патрик Пичетт.
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Учитывая силу и глубину управленческой команды Twitter и руководства, мы считаем, что сейчас самое время для развития нашей структуры управления в соответствии с передовой практикой, — отметил он.
Перестановки в Twitter произошли на фоне ухудшающихся отношений компании с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр цифровых технологий Франции Седрик О предложил владельцам социальной сети Twitter перенести штаб-квартиру во Францию в связи с «нападками» президента США Дональда Трампа. Он отметил, что пока это не официальное приглашение, но Франция будет чрезмерно рада такому решению компании.
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