Председатель совета директоров Twitter оставил свой пост

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Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани ушёл со своего поста, но остался в совете. Его заменит бывший финансовый директор Twitter Патрик Пичетт.

Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что причина ухода Кордестани после пяти лет работы на должности не называется. Пичетт объяснил перемены в совете директоров необходимостью развития управления компании.

Учитывая силу и глубину управленческой команды Twitter и руководства, мы считаем, что сейчас самое время для развития нашей структуры управления в соответствии с передовой практикой, — отметил он.

Перестановки в Twitter произошли на фоне ухудшающихся отношений компании с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр цифровых технологий Франции Седрик О предложил владельцам социальной сети Twitter перенести штаб-квартиру во Францию в связи с «нападками» президента США Дональда Трампа. Он отметил, что пока это не официальное приглашение, но Франция будет чрезмерно рада такому решению компании.