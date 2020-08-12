Пользователям Twitter стала доступна новая функция

https://static.news.ru/photo/c33e4216-dc7d-11ea-b901-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Twitter предоставил пользователям возможность самим определять круг лиц, которые смогут отвечать на их публикации.

Как уточнила директор по управлению продуктами компании Сьюзан Кси, нововведение тестировалось с мая с ограниченным количеством пользователям и показало себя с хорошей стороны.

Иногда люди намного более комфортно чувствуют себя, рассказывая о происходящем, если они сами решают, кто может им ответить, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Принять решение о том, кто сможет отвечать на сообщение, пользователи смогут непосредственно перед его публикацией.

Ранее NEWS.ru писал, что Twitter ввёл новые обозначения для учётных записей правительственных аккаунтов и государственных средств массовой информации. Значки изображают трибуну и микрофон. Их получат две категории аккаунтов.