В Twitter появились новые значки для правительств и государственных СМИ

https://static.news.ru/photo/842aee0a-d816-11ea-9eb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новые обозначения для учётных записей правительственных аккаунтов и государственных средств массовой информации вводит Twitter. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Значки изображают трибуну и микрофон. Их получат две категории аккаунтов:

Официальные правительственные лица, включая министерства иностранных дел, государственные учреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей.

Государственные СМИ, их главные редакторы и другие высокопоставленные сотрудники.

Рядом с картинкой, размещённой под названием аккаунта, появится надпись «Правительственная учётная запись» или «Государственное издание» и название страны, которая относится к аккаунту.

Новые ярлычки пока что получат пока что только пять стран, входящих в Совет Безопасности ООН — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция).

Пока мы начнём с ограниченного и ясно определенного круга стран, прежде чем распространять эту практику на более широкий ряд государств в будущем, — пояснили в Twitter.

В социальной сети при этом подчеркнули, что маркировку не получат финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой.

Как писал NEWS.ru, в Twitter обсуждают новую брешь в безопасности мессенджера Telegram. Мошенники научились получать сообщения из «Избранного». Причём добиваются они этого старым проверенным способом — обманом людей.