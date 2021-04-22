PlayStation запустила онлайн-кинотеатр только в одной европейской стране

https://static.news.ru/photo/bde2c89a-a3a2-11eb-8f00-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Корпорация Sony запустит сервис по просмотру кино по подписке PlayStation Plus Video Pass. Однако вице-президент Sony Interactive Entertainment Ник Магуайр рассказал, что этот онлайн-кинотеатр будет работать только на территории Польши.

Информацию о новом сервисе на польском сайте PlayStation нашли журналисты VGC. Там же содержалось описание системы, где говорилось, что купить подписку можно будет на год с 22 апреля 2021 года по 22 апреля 2022 года. После появления сообщений об этом соответствующий раздел закрыли.

PS Plus Video Pass пока будет доступен только для польских игроков. На данный момент мы не можем сказать, появится ли сервис в других странах, — прокомментировал информацию Магуайр в разговоре с журналистами издания Spider's Web.

В подписке будут доступны 15 фильмов и шесть сериалов.

Специалисты предполагают, что таким образом Sony пытается конкурировать с подписочным сервисом от Microsoft. Сейчас для консолей PlayStation доступна подписка PS Plus, которая месяц даёт игроку доступ к трём играм, а также к PS Plus Collection, где постоянно находятся ещё 18 тайтлов. У конкурирующей Xbox есть подписка Xbox Game Pass, где геймеру на консолях доступны 363 игры, а на ПК — 254. При этом видеоконтента у системы от Microsoft нет.

Накануне сообщалось, что компания Sony хочет, чтобы консоль нового поколения PlayStation 5 получила самую большую библиотеку эксклюзивных игр. Об этом рассказал исполнительный директор игрового подразделения корпорации Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан.