Переход на отечественный софт оценили в триллион рублей

https://static.news.ru/photo/a44ef3e0-9df3-11eb-bcb3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским компаниям потребуется около триллиона рублей, чтобы перейти на отечественный софт. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он отправил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором попросил доработать механизмы перехода на российское программное обеспечении. По данным РБК, этот документ пока не поступил в аппарат правительства.

Представитель Минцифры рассказал журналистам, что с мая 2020 года ведомство находилось в постоянном диалоге с предпринимателями по вопросу подготовки этих механизмов. В ведомстве хотят перевести объекты критической инфраструктуры на использование российского ПО с 1 января 2023 года, а российского оборудования — с 1 января 2024 года. Такое предложение было подготовлено после поручения президента Владимира Путина в июле 2019 года. К объектам критической инфраструктуры относятся компании, повреждение сетей которых может привести к серьёзным последствиям. Например, госорганы, предприятия ТЭК, банки, транспортные, телекоммуникационные и ряд других компаний.

Шохин считает, что под поправки подает часть массового рынка, которая использует иностранное ПО и оборудование. Если на таких объектах начать замену на отечественное «железо» и софт, то для предпринимателей возникнут дополнительные затраты, что приведёт к росту цен и ухудшению конкуренции на рынке. Шохин предлагает исключить из-под действия нового законодательства наименее важные объекты.

Как писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что переход компании на отечественное ПО обойдётся в 180 млрд рублей. В письме к Михаилу Мишустину он предупредил главу правительства о рисках ухудшения финансовых показателей «Газпрома» в случае перехода на российское ПО к 2025 году.