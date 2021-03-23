Миллер назвал стоимость перехода «Газпрома» на российское ПО

https://static.news.ru/photo/66334102-8baa-11eb-8c44-96000091f725_660.jpg Алексей Миллер Фото: gazprom.ru

Переход «Газпрома» на российское программное обеспечение (ПО) обойдётся в сумму порядка 180 млрд рублей. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

Он направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В нём Миллер предупредил главу правительства о рисках ухудшения финансовых показателей «Газпрома» в случае перехода на российское ПО к 2025 году. В связи с этим он просит исключить из проекта президентского указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» конкретные сроки перехода на отечественное ПО и оборудование.

Принятие указа в текущей редакции приведёт к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели «Газпрома», — цитирует текст письма РБК.

Уточняется, что Миллер просит премьера поручить Минцифры и Минпромторгу изучить и принять во внимание предложения «Газпрома» по доработке указа и связанных с ним проектов постановления кабмина. Сама компания уже обращалась в ведомства напрямую, но тогда её предложения учтены не были.

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