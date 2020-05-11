Пандемия стала катализатором развития цифрового формата госуслуг

https://static.news.ru/photo/bfed9374-937a-11ea-9bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что пандемия простимулировала развитие в России государственных услуг. Ограничения из-за коронавируса вынудили граждан использовать цифровой формат.

Отдельно хочу сказать, что, в принципе, вся ситуация с пандемией это простимулировала и стала катализатором распространения цифровых государственных услуг, то есть многие сервисы стали теперь цифровыми, — заявил Чернышенко.

Ранее политик выступил с другим заявлением. Он сообщил о предоставлении регионами данных по COVID-19. По его словам, все субъекты РФ ответственно подошли к исполнению задания.

Как информировал NEWS.ru, данные о ситуации с коронавирусом в РФ поступают из 250 различных источников.