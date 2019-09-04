https://static.news.ru/photo/6fee9830-cfaa-11e9-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

База телефонных номеров, связанных с учетными записями Facebook, была обнаружена в Интернете. Она содержала более 419 млн записей из разных регионов, включая 133 млн пользователей из США, 18 млн из Великобритании и 50 млн из Вьетнама.

База была открытой, так как не была защищена паролем, поэтому доступ к ней мог получить любой человек. Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в аккаунте. Причём в некоторых из них можно было также найти имя пользователя, пол и местоположение в зависимости от страны.

Утечку обнаружил исследователь безопасности и член GDI Foundation Саньям Джейн. Помимо обычных юзеров он даже наткнулся в ней на профили знаменитостей. Джейн не смог обнаружить владельца базы данных и связался с изданием TechCrunch, которое также не смогло ничего найти. Однако журналисты связались с веб-хостом, и перечень записей был удалён.

Представитель Facebook, в свою очередь, заявил, что данные пользователей были взяты до того, как соцсеть изменила настройки конфиденциальности и отключила доступ к телефонным номерам.

База данных была удалена, и мы не нашли никаких доказательств того, что учетные записи Facebook были скомпрометированы, — уверяют в компании.

При этом остаётся неизвестным, кто и когда собрал базу номеров пользователей.

Ранее News.ru писал, что Facebook убрала с домашней страницы слоган «Бесплатно, и так будет всегда» без соответствующих объявлений. Теперь на его месте стоит фраза «Быстро и легко». Кроме того, соцсеть вслед за Instagram может начать скрывать счётчик лайков в новостной ленте. Таким образом разработчики хотят защитить пользователей от зависти и отговорить их от самоцензуры.