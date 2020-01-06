https://static.news.ru/photo/149945ce-3077-11ea-980f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lino De Vallier/Xinhua/Global Look Press

HMD Global планирует возродить кнопочный телефон Nokia. Презентацию новой модели проведут 25 января 2020 года.

Первый перезапуск Nokia был в 2017 году. Тогда компания выпустила на рынок модель 3310. Также позднее был представлен «телефон-банан» 8110, а в 2019 году — 2720 Flip. Эти модели впервые появились на рынке в 1997 и в 2009 году соответственно, пишет «Газета.ru».

В феврале 2019 года представители компании Nokia презентовали смартфон с пентакамерой. Его продажи стартовали в России во втором квартале прошлого года. Стоимость смартфона составила 49 990 рублей, сообщал NEWS.ru.