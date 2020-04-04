Несколько тысяч записей частных видеозвонков попали в Интернет

https://static.news.ru/photo/259f6f7a-7621-11ea-8e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rizqullah Hamiid Saputra/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Несколько тысяч записей частных видеозвонков из сервиса Zoom попали в открытых доступ на разные платформы Интернета.

Как сообщает The Washington Post, многие видео содержат очень личную информацию, например ту, которая позволяет установить личность или видеозаписи крайне личных разговоров, порой интимного характера. Видео содержали, как личные записи разговоров людей, так и обучающие курсы, финансовые разговоры, видео с детьми, записи разговоров с психологами и многие другие.

Отмечается, что многие звонки были сделаны с помощью платформы Zoom. Журналисты предупредили сервис о ситуации перед публикацией. Теперь сервису придётся заниматься восстановлением репутации.

Представители Zoom отметили, что для пользователей есть инструкция с указанием, как защищать свои персональные данные и обеспечить безопасность звонков. Однако пользователи, чьи данные попали в Сеть призвали компанию улучшить настройки конфиденциальности на платформе, а также информирование о защите данных.

Издание уточняет, что видеозвонки попали в хранилище Amazon, а также сервисы Youtube и Vimeo.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что персональные данные более 5 млн гостей сети Marriott утекли в Интернет. Отмечается, что злоумышленники получили контактные данные гостей, а также информацию об их предпочтениях и счетах по программам лояльности.