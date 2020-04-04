Несколько тысяч записей частных видеозвонков попали в Интернет

Несколько тысяч записей частных видеозвонков из сервиса Zoom попали в открытых доступ на разные платформы Интернета.
Как сообщает The Washington Post, многие видео
Отмечается, что многие звонки были сделаны с помощью платформы Zoom. Журналисты предупредили сервис о ситуации перед публикацией. Теперь сервису придётся заниматься восстановлением репутации.
Представители Zoom отметили, что для пользователей есть инструкция с указанием, как защищать свои персональные данные и обеспечить безопасность звонков. Однако пользователи, чьи данные попали в Сеть призвали компанию улучшить настройки конфиденциальности на платформе, а также информирование о защите данных.
Издание уточняет, что видеозвонки попали в хранилище Amazon, а также сервисы Youtube и Vimeo.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что персональные данные более 5 млн гостей сети Marriott утекли в Интернет. Отмечается, что злоумышленники получили контактные данные гостей, а также информацию об их предпочтениях и счетах по программам лояльности.
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