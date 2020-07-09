Названа дата запуска Spotify в России

https://static.news.ru/photo/d0fd3586-c172-11ea-971b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/globalLookPress

Музыкальный сервис Spotify планируют запустить для российских пользователей 15 июля 2020 года.

Россия станет 80-й территорией, на которой будет запущен сервис, сообщает Variety.

Отмечается, что компания Spotify планировала выйти на российский рынок ещё в 2014 году, однако экономическая ситуация не позволила компании запустить сервис в России. Специалисты Spotify проработали новые рекламные технологии и увеличили количество контента, в том числе, подкастов, что помогло улучшить финансовую ситуацию в компании: набрать больше подписчиков и увеличить доходы.

Как писал NEWS.ru ранее, Spotify будет сотрудничать с российской телекоммуникационной компанией МТС. В пресс-службе музыкального сервиса пока никак не прокомментировали запуск сервиса в России. Однако в ряде СМИ появилась информация о запуске сервиса для российских пользователей. Отмечается, что в Spotify доступно 50 млн музыкальных треков и более 1 млн подкастов. Компания планировала запустить сервис для российских пользователей ещё в апреле 2020 года, однако запуск был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.