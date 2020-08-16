Минздрав и Минцифра разрабатывают приложение для вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c05d9110-dfba-11ea-945a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России разрабатывается приложение для мониторинга реакции пациентов на на вакцину от коронавируса. Его созданием занимаются Минздрав и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

О разработке приложения сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что медики могут наблюдать за состоянием здоровья вакцинированных с помощью специального ресурса, передаёт ТАСС.

Вакцина «Спутник V», созданная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована 11 августа. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года, после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев, который стартует через 7-10 дней. Первыми иммунизацию пройдут врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Ранее NEWS.ru писал, что распределение вакцины будет регулироваться государством. В правительстве пояснили, что данная мера позволит избежать дефицита препарата и контролировать его поставки в регионы.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 922,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 732,9 тысячи пациентов, умерли 15,6 тысячи. Россия находится на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом после США, Бразилии и Индии.