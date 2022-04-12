В Минцифры поступила просьба об установке NashStore на смартфоны россиян

Некоммерческая организация «Цифровые платформы» попросила представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включить платформу NashStore (аналог App Store) в список приложений, обязательных к предварительной установке на ввозимые в РФ смартфоны. Главный директор компании Владимир Зыков подчеркнул, что данный магазин приложений откроет новый источник для заработка российским разработчикам, пишет РИА Новости.

Чтобы у пользователей осталась возможность устанавливать привычные сервисы, а у разработчиков — зарабатывать, необходимо не просто создание отечественного магазина приложений, но создание правового механизма, чтоб он был предустановлен на все смартфоны, продаваемые в России, — сообщил Зыков.

По его словам, после того как китайский цифровой гигант Huawei удалил из своего внутреннего магазина приложения «ВТБ Онлайн», Промсвязьбанка и «Открытия», стало понятно, что «Россия должна рассчитывать» только на себя.

Запуск NashStore запланировали на 9 мая.

Ранее Минцифры России подготовило список отечественных аналогов зарубежных онлайн-сервисов, интернет-ресурсов и социальных сетей. В пресс-службе ведомства сообщили, что большинство названных ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений, а блокировка иностранных платформ будет лишь способствовать увеличению аудитории российских аналогов.