Microsoft выпустила майское обновление для Windows 10

Компания Microsoft объявила о выходе майского обновления для операционной системы Windows 10. Оно стало доступно всем пользователям.
Обновление добавило поддержку подсистемыы Linux второго поколения, которая позволит Linux-приложения задействовать графический процессор и использовать графический интерфейс, и переработало приложение Cortana. Голосовой ассистент теперь может создавать события в календаре, отправлять электронные письма и находить письма от выбранных отправителей.
Разработчики также добавили возможность самостоятельно задавать имена виртуальных рабочих столов, новую функцию облачной загрузки (для сброса данных ПК), а также улучшили производительность системы,
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft создала суперкомпьютер на базе облачных решений Azure. Как утверждают в компании, производительность машины позволила ей оказаться в пятёрке самых мощных суперкомпьютеров в мире.
Разработка создана эксклюзивно для некоммерческой исследовательской организации OpenAI, один из основателей которой — глава Tesla Илон Маск. Суперкомпьютер создан специально для тренировки следующего поколения массивных ИИ-моделей.
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